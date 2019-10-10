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Общество

Количество грабежей и разбоев снизилось в Пскове

В Пскове с января по сентябрь текущего года наблюдается положительная динамика раскрываемости преступлений. За этот период увеличилась раскрываемость краж всех видов, сократилось количество разбоев и грабежей. Об этом заявил начальник УМВД России по Пскову полковник полиции Сергей Сурин на совещании по итогам работы городской полиции за 9 месяцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Сергей Сурин отметил, что ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила держать криминогенную обстановку в Пскове под контролем. Однако он обратился с просьбой к городским властям оказать посильное содействие в профилактической работе с несовершеннолетними, так как детская преступность и преступные действия в отношении несовершеннолетних увеличились в разы.

«Преступность - явление социальное, а потому одной полиции не справиться. Нужно работать усиленно и сообща на предупреждение опасности и преступных действий, особенно со стороны несовершеннолетних. Это задача и родителей, и опекунов, и школ, и социальных заведений, и, конечно, наша», - подчеркнул Сергей Сурин.

«Для нас важно, чтобы вы обозначали возникающие проблемы и ставили перед муниципалитетом определенные задачи, а мы готовы со своей стороны реагировать и помогать», - заверил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов.

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