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Общество

Около 525 тысяч человек поучаствовали в различных мероприятиях в Пскове за 9 месяцев

С января по сентябрь текущего года в Пскове прошли 653 общественно-политических, спортивных, культурно-массовых и религиозных мероприятий. В них приняли участие около 525 тысяч человек. Такая информация была озвучена на совещании в городском УМВД по итогам работы за 9 месяцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от имени исполняющей полномочия главы города Елены Полонской поблагодарил городское УМВД, которое охраняла порядок на мероприятиях, за проделанную работу.

«Спасибо за ту связь, которая сложилась между УМВД в городе Пскове и муниципалитетом - можно привести множество положительных примеров нашего сотрудничества. Неоценима ваша масштабная работа с молодежью, ваша охрана правопорядка во время проведения крупных мероприятий - люди видят эту работу и уважают псковскую полицию», - сказал Владимир Воробьев и пожелал дальнейших успехов.

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