Жителям Пустошки напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:50, 10 октября 2019, ПАИ

10 октября сотрудниким отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в городе Пустошка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен обход жилых домов, проинструктировано 15 человек, распространено 15 листовок на тему пожарной безопасности отопительных печей и бытовых электроприборов.

В рамках инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе населенных пунктов. В ходе рейда посещены места проживания многодетных семей, размещена наглядная агитация.