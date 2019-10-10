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Общество

Жителям Пустошки напомнили о мерах противопожарной безопасности

10 октября сотрудниким отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в городе Пустошка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен обход жилых домов, проинструктировано 15 человек, распространено 15 листовок на тему пожарной безопасности отопительных печей и бытовых электроприборов.

В рамках инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе населенных пунктов. В ходе рейда посещены места проживания многодетных семей, размещена наглядная агитация.

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