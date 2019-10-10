«Клуб рассказов» побывал в Красногородском районе

20:10, 10 октября 2019, ПАИ

В Агрошколе Красногородского района состоялась очередная встреча молодых людей с бывшим малолетним узником фашистских концлагерей Верой Горбуновой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском Красном Кресте.

О событиях более чем семидесятилетней давности Вера Горбунова помнит и по сей день до мельчайших подробностей, хотя в годы Великой Отечественной войны ей было всего три года. Зверства фашистов были ужасны, вспоминает со слезами на глазах псковичка: нас травили собаками, погрузили в товарные вагоны и насильно отправили в концлагерь в Польшу. Вместе с семьей маленькая Вера пережила все трудности и ужасы заточения: каждодневный страх и страдания, холод и постоянное чувство голода - пленных кормили всего один раз в день какой-то похлебкой, хотя взрослым и подросткам приходилось выполнять очень тяжелые работы – всё это страшным кошмаром врезалось в память ребенка.

Сопереживая трагическим событиям, пережитым маленькой девочкой, подростки с нескрываемым сочувствием слушали её рассказ – воспоминания об искалеченном детстве, об исторических событиях второй мировой войны.

Очевидцы событий, встречаясь с подрастающим поколением, на своем личном примере убеждают молодежь о недопустимости предания забвению ужасов фашистского произвола. Исторические воспоминания узников помогают молодежи разобраться в несправедливости гибели миллионов людей, пробуждают чувство нетерпимости к насилию и жертвам во времена войн.

Вспоминая события того далекого страшного времени, убеленные сединами пожилые люди, не могут сдержать слез. Но вспоминать нужно, чтобы больше не повторился ужас войны, чтобы никакие, даже самые крохотные, проявления фашизма, не нашли оправдания, чтобы все дети радовались каждому мирному дню.

По словам молодых участников встречи, такие мероприятия обязывают внимательнее относиться к бабушкам и дедушкам, живущим рядом с ними. Именно такие встречи и прямой диалог дают возможность молодежи испытать чувство сострадания и уважения к людям старшего поколения, и, что самое главное, прививать неприязнь к фашистской идеологии.

Неслучайно в рамках Президентского гранта дети-войны из числа бывших малолетних узников фашистских концлагерей создали мобильный «Клуб рассказов», в состав которого вошли 12 человек. За небольшой срок его работы мобильный Клуб рассказов посетил уже шесть районов, организовав встречи со старшеклассниками образовательных организаций, совершив свой путь более полутора тысяч километров. Эти встречи способствуют воспитанию патриотизма у молодежи и повышения интереса к истории второй мировой войны.

Завершая встречу, Вера Горбунова призвала молодых людей к укреплению мира, стойкости в достижении благородных помыслов и постоянной заботе о сохранении жизни людей.

В память о встрече Петр Василевский, руководитель проекта и добровольцы Красного Креста вручили всем присутствующим уникальное издание «Летопись «Один день войны в моей жизни» из воспоминаний очевидцев, чьи детские годы пришлись на войну.

Отметим, что встречи очевидцев «Клуба рассказов» проходят в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.