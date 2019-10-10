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Общество

Инспекторы ПДН в Пскове обсудили перспективы работы

На базе Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области прошла стажировка сотрудников ПДН территориальных органов внутренних дел области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в рамках мероприятия рассмотрены актуальные вопросы, связанные с помещением несовершеннолетних в Центр.

На встрече обсуждались различные аспекты проблемы предупреждения подростковой преступности.

Принято решение о дальнейшем проведении комплекса совместных мероприятий по профилактике преступных проявлений в молодежной среде, в том числе с использованием возможностей ЦВСНП.

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