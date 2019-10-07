У десятков самолетов Boeing обнаружили опасные трещины

21:35, 10 октября 2019, ПАИ

На 38 бортах самолетов Boeing 737 Next Generation (NG) обнаружили опасные трещины. Об этом стало известно в результате проверки 810 лайнеров, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Boeing совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и авиакомпаниями инициировала проверку детали, которая обеспечивает надежность крепления крыла к фюзеляжу. Именно в ней у каждого двадцатого проверенного самолета были обнаружены трещины, на данный момент проверены около трети самолетов данной модификации, находящихся в эксплуатации в США.

Несколько авиалайнеров различных авиакомпаний уже прекратили полеты.

На очереди проверка 1,9 тысячи самолетов 737 NG в США. Всего Boeing произвел более семи тысяч лайнеров данного типа. В России в эксплуатации находятся более 100 Next Generation. Авиакомпания S7 Airlines уже начала проверки своих самолетов этой модели.

Деталь, которая за свою характерную форму получила название pickle fork («огуречная вилка»), рассчитана на весь срок службы самолета. Ее замена — трудоемкий и дорогостоящий процесс, который занимает около 60 дней.

В сентябре Boeing анонсировал реформы, призванные повысить безопасность проблемных самолетов 737 MAХ. За последние полгода в авиакатастрофах разбилось два Boeing 737 MAX, жертвами стали 346 человек.