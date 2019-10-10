Мошенники изобрели новый способ хищения денег у россиян

21:51, 10 октября 2019, ПАИ

В ЦБ рассказали о новом способе хищения средств с банковских карт. Как сообщает РИА Новости, речь идет о подмене телефонных номеров. Злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банка, а затем выуживают у них информацию и крадут деньги.

В Центробанке подчеркнули, что телефонные номера, о которых идет речь, оказываются идентичны номерам колл-центров кредитных организаций. Эта технология позволяет мошенникам «успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв».

Также в ЦБ отметили, что такая схема успешно работает и за счет низкого уровня «компьютерной гигиены».

В частности, это касается переходов по ссылкам из непроверенных источников на зараженные сайты, скачивание сомнительных приложений. Подобные действия дают злоумышленникам возможность получить логин и пароль от личного кабинета или первичные данные по банковской карте. Чтобы завершить платеж, им нужно получить CVC‐ и CVV‐коды и одноразовый пароль для подтверждения операции, а эту информацию можно получить при личном контакте.

В мае сообщалось о новой схеме кражи денег у подростков через социальные сети. Злоумышленники знакомятся с подростками в социальных сетях, устанавливают с ними доверительный контакт, а затем просят их сообщить свой номер телефона и код из СМС — якобы для регистрации на портале, потому что их собственный гаджет сломан. После того как жертва сообщает код, номер регистрируют в сервисе мобильных денежных переводов. Мошенник получает доступ к личному кабинету и переводит все находящиеся на балансе деньги на свой номер.