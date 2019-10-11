За контрабанду белорусских сигарет на 5 млн рублей великолучанину грозит тюрьма

09:07, 11 октября 2019, ПАИ

Житель города Великие Луки предстанет перед судом за контрабанду сигарет из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2018 году мужчина купил в Белоруссии сигареты с фильтром, привез их в Великие Луки и хранил для последующего сбыта. В ходе расследования у мужчины изъяли 50 тыс. 500 пачек сигарет на общую сумму 5 млн 351 тыс. 990 рублей. Акцизных марок Российской Федерации на пачках не обнаружено.

Великолучанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.