68 наездов машин на пешеходов произошли в этом году в Пскове

11:51, 11 октября 2019, ПАИ

За 9 месяцев текущего года в Пскове зафиксировали 68 наездов на пешеходов, в результате которых 4 человека погибли и 74 получили ранения. Такие данные озвучил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт на пресс-конференции 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Папорта, на территории города также произошли 58 столкновений транспортных средств, в которых 1 человек погиб и 91 пострадал, 19 случаев наезда машин на стоящие транспортные средства, 13- на велосипедистов, 9 – на препятствия и 7 фактов падения пассажиров в автобусах.

В целом, отметил начальник ОГИБДД, по сравнению с прошлым годом по итогам девяти месяцев текущего в Пскове зафиксирован рост числа ДТП на 47%: их произошло 170. В прошлом году в авариях погибли трое, в этом году – шесть человек.

Количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 40%. В состоянии алкогольного опьянения были задержаны 336 водителей, повторно на нетрезвом вождении попались 134 человека.