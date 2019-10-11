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Общество

До 2024 года рассчитывают привести в порядок 90% дорог Пскова

До 2024 года рассчитывают привести в нормативное состояние 90% дорог Пскова. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов на пресс-конференции 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Баринова, на 1 октября текущего года в Пскове не соответствовал ГОСТу 71% дорожного покрытия. При этом он подчеркнул, что работа по ремонту дорог ведётся: дополнительно на аукционах были разыграны 7 контрактов на сумму 100 миллионов рублей.  «Много в этом году сделано», - заявил начальник УГХ. Он добавил, что его управление контролирует также исполнение подрядчиками гарантийных обязательств и запрещает вести дорожные работы в плохую погоду.

Кроме того, Николай Баринов пообещал, что на этой неделе на улице Юбилейной в Пскове, на которой шли ремонтные работы, выполнять разметку.

Начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт остановился на вопросе освещённости дорог города. Он сообщил, что по результатам обследования, все магистральные улицы города по освещённости соответствуют требованиям. «Протяженность улично-дорожной сети в Пскове - 411 км, прекрасно понимаем, что охватить всё невозможно», - заявил Владимир Папорт и добавил, что ДТП из-за недостаточной освещённости всё же случаются. При этом он отметил, что основной точкой контроля со стороны ГИБДД всё же являются пути школьников до образовательных учреждений.

Он также рассказал, что в 2019 году в Пскове заменили свыше 100 тысяч ламп освещения на светодиодные. «Это колоссальная работа и колоссальные финансовые вложения в улично-дорожную сеть», - заметил Владимир Папорт.

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