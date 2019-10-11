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Общество

Дорогу из «жидкого асфальта» торжественно открыли в одной из деревень Удмуртии

Фото из группы «Отдел экономики и прогнозирования. Юкаменский район» в социальной сети «ВКонтакте»

В деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии торжественно открыли дорогу, выполненную по мнению местных жителей, из «жидкого асфальта», сообщается в группе «Отдел экономики и прогнозирования. Юкаменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

«А дорога-то где? Месиво, на котором стоят люди в резиновых сапогах, дорогой не назвать», — написала одна из девушек в комментариях.

На фото глава поселения Наталья Редькина, первый заместитель главы администрации Юкаменского района Альфира Балтачева и куратор по Юкаменскому району реализации программы «Инициативное бюджетирование», заместитель главы администрации Юкаменского района Розалия Бекмансурова торжественно перерезают ленточку.

«За такую дорогу, что на фото, чиновников надо увольнять», — добавил один из подписчиков.

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