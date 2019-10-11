Три праздника ожидают псковичей в торговых комплексах в эти выходные

17:15, 11 октября 2019, ПАИ

В эти выходные в Пскове в торговых комплексах «ПИК60», «Максимус» и «Акваполис» пройдут три праздника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В частности, 12 октября в 14:00 в «ПИК60» состоится открытие первого в Пскове детского ювелирного магазина «585 kids». В рамках праздника выступит ди-джей, для гостей будет работать аква-грим и шаржист. Кроме того, состоится розыгрыш призов.

13 октября в 13:00 торговый комплекс «Максимус» начнет праздновать день рождения. Псковичи смогут принять участие в розыгрыше бытовой техники, косметики и других призов. Для взрослых гостей выступят специальные гости, а для детей организуют поролон-шоу.

В этот же день в 16:00 торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приглашает на праздник «Веселая картония».

«Давно ли вы отправлялись в Волшебную страну? В любом случае у вас есть уникальная возможность отправиться туда в ближайшее воскресенье», - добавили организаторы.