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Общество

«Экопром» получил новую технику для уборки несанкционированных свалок в Псковской области

Новую технику для уборки несанкционированных свалок получила компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, в парк регоператора поступил грузовой МАЗ с грейфером.

«Это вторая такая машина в нашем техническом парке, будем использовать ее для уборки крупногабаритного мусора. Грейфер, или лепестковый захват позволяет грузить мусор, который лежит «навалом», - пояснил руководитель «Экомпрома» Сергей Пайст. По его словам, техника поможет ликвидировать несанкционированные свалки в муниципалитетах региона. Сергей Пайст подчеркнул, что компания готова и впредь выполнять договорные обязательства по уборке таких свалок, впереди еще много работы.

Новую технику «Экопром» получает почти каждый месяц. С момента прихода в Псковскую область региональный оператор по обращению с ТКО инвестировал более 500 млн рублей, часть средств потрачена на техническое оснащение.  

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