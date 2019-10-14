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Общество

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Псковскую область поступит оборудование на 556 млн рублей

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Псковскую область поступит 99 единиц медицинского оборудования на сумму 556,59 млн рублей, сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко. Об этом с заседания областной администрации передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко добавила, что на 500 млн рублей, выделенных из резервного фонда правительства России, будут закуплены 40 единиц медоборудования.

«Наша задача, чтобы все работало», - заметил заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Антонов. Он рассказал, что в области есть 167 аппаратов УЗИ, нагрузка на каждый – 2 тыс. 880 исследований. «Где-то нет специалистов, где-то не работают по техническим причинам. Хотелось бы, чтобы вы вникли в эти дела», - обратился он к докладчице.

Марина Гаращенко заверила: понимание того, что в регионе оборудование устарело, есть, поэтому идет речь о модернизации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил ему лично доложить, где есть оборудование, которое морально устарело, чтобы понять, где сосредоточить усилия. Он попросил представить график закупок и его еженедельно актуализировать.

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