За счёт экономии в Псковской области в рамках нацпроекта отремонтируют на 37% дорог больше запланированного

18:15, 14 октября 2019, ПАИ

За счёт экономии средств в Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано на 37% дорог больше, чем изначально планировалось. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на заседании администрации региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин отметил, что финансирование в рамках нацпроекта превышает 2 млрд рублей. В 2019 в Псковской области была запланирована реализация 53 объектов, но в результате экономии средств удалось включить в план ремонта 73 дороги, в том числе 44 - региональные. На данный момент введены в эксплуатацию более 150 км дорог, освоение средств составляет чуть более 1 млрд рублей.

Также в этом году на дорогах Псковской области будут установлены 50 камер видеонаблюдения. «Контракт с поставщиком расторгнут, но до 31 декабря в планах этот целевой показатель выполнить», - уточнил Борис Елкин.

Он добавил, что взыскиваемость штрафов по нарушениям Правил дорожного движения, которые зафиксировали камеры, составляет более 50%.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость качественной подготовки документации на аукционах.