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Общество

Качественные пивные напитки не нашли в России

Роскачество проверило продающиеся в стране пивные напитки и обнаружило, что ни один из образцов не соответствует ГОСТу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В отчете Роскачества отмечается, что под пивными напитками производители зачастую маскируют слабоалкогольные коктейли. Это связано с тем, что производство пива, в отличие от слабоалкогольных напитков, не подлежит лицензированию.

Ведомство обнаружило, что ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям, то есть они не обладали вкусом «сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом».

Кроме того, в некоторых образцах были найдены опасные вещества, такие как мышьяк, ртуть, кадмий, свинец. Также напитки не соответствовали требованиям по содержанию пивного сусла или пива (не меньше 40%).

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