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Общество

Концерты ансамбля «Сказ» пройдут в Псковской области 12 и 13 октября

Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева проведёт два благотворительных концерта в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

12 октября в 15:00 концерт состоится в районном центре культуры в Пустошке, а 13 октября в 15:00 – в районном центре культуры в Опочке. Данные благотворительные концерты пойдут при содействии Псковского областного центра народного творчества.

Ансамбль «Сказ» создал в 1977 году композитор и музыкант Виталий Румянцев. 21 ноября 2018 года министр культуры России Владимир Мединский подписал приказ о присвоении ансамблю «Сказ» звания «Заслуженный коллектив народного творчества России». За годы существования ансамбль «Сказ» дал более 3 тысяч 200 концертов. Коллектив является лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов как в России, так и за ее пределами. Так, например, ансамбль «Сказ» стал одним из лауреатов и обладателем грантовой поддержки во всероссийском фестивале любительских творческих коллективов в рамках нацпроекта «Культура».

География гастрольных выступлений ансамбля «Сказ» обширна. Выступления коллектива слышали в Псковской области, Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Краснодарском крае. Хорошо знают ансамбль «Сказ» и в странах Европы. Руководит ансамблем обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков.

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