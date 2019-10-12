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Общество

Минздрав РФ предложил новые правила посещения реанимации

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который устанавливает требования к посещению родственниками больного в реанимации. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Теперь посещать реанимации можно с согласия пациента или его законных представителей. Медицинские организации в таком случае должны обеспечить посетителей халатами, бахилами, масками и шапочками.

При этом к пациенту не допускаются посетители с признаками инфекционных заболеваний, алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон о праве родственников пациентов посещать больного в реанимационном отделении.

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