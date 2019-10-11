Барсетку с деньгами украли у великолучанина в банке

15:16, 12 октября 2019, ПАИ

В Великих Луках в одном из финансовых учреждении на проспекте Ленина 26-летний не работающий, судимый местный житель похитил у 29-летнего великолучанина барсетку, в которой находились семь тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемый в краже был задержан, у него изъята часть похищенного. Ведется следствие.

Ещё одна кража произошла в Великих Луках во дворе дома на проспекте Гагарина. Здесь безработный 19-летний великолучанин украл у 15-летней девушки телефон. Причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Родители несовершеннолетней обратились за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже и изъяли у него похищенный телефон. Молодой человек дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.