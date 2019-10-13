За спасение заблудившегося в лесу грибника участковый из Дедовичей номинирован на «Народное признание»

12:27, 13 октября 2019, ПАИ

УМВД России по Псковской области выдвинуло участкового уполномоченного полиции из Дедовичей Романа Сергеева на соискание премии первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Поступок».

Летом Роман Сергеев спас заблудившегося в лесу в Дедовичском районе 65-летнего грибника из Санкт-Петербурга. Старший лейтенант полиции организовал поисковые мероприятия, вместе с родственниками грибника обследовал лесные дороги. Заблудившийся мужчина периодически выходил на связь по мобильному телефону и неожиданно сообщил, что ему стало плохо. Роман Сергеев отправился в лес и нашел пенсионера, который уже не мог сам идти. Полицейский вынес петербуржца из леса к дороге, вызвал скорую помощь. В Псковской областной клинической больнице мужчине провели экстренную операцию на сердце. Благодаря грамотным действиям Романа Сергеева жизнь пожилого человека оказалась вне опасности.

Премия «Народное признание» проводится с 2010 года. В 2019 году победителей выберут в 12 номинациях: «Талант», «Открытие», «Инициатива», «Наша марка», «Рекорд», «Сервис», «Лидер», «Поступок», «Защита», «Призвание», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия можно почитать здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное условие - претендент должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо желательно вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

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