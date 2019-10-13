За спасение заблудившегося в лесу грибника участковый из Дедовичей номинирован на «Народное признание»
УМВД России по Псковской области выдвинуло участкового уполномоченного полиции из Дедовичей Романа Сергеева на соискание премии первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Поступок».
Летом Роман Сергеев спас заблудившегося в лесу в Дедовичском районе 65-летнего грибника из Санкт-Петербурга. Старший лейтенант полиции организовал поисковые мероприятия, вместе с родственниками грибника обследовал лесные дороги. Заблудившийся мужчина периодически выходил на связь по мобильному телефону и неожиданно сообщил, что ему стало плохо. Роман Сергеев отправился в лес и нашел пенсионера, который уже не мог сам идти. Полицейский вынес петербуржца из леса к дороге, вызвал скорую помощь. В Псковской областной клинической больнице мужчине провели экстренную операцию на сердце. Благодаря грамотным действиям Романа Сергеева жизнь пожилого человека оказалась вне опасности.
Премия «Народное признание» проводится с 2010 года. В 2019 году победителей выберут в 12 номинациях: «Талант», «Открытие», «Инициатива», «Наша марка», «Рекорд», «Сервис», «Лидер», «Поступок», «Защита», «Призвание», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия можно почитать здесь>>>
Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное условие - претендент должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.
Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо желательно вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>