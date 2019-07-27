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Участковый спас заблудившегося в лесу в Псковской области грибника из Санкт-Петербурга

Участковый уполномоченный полиции Роман Сергеев спас заблудившегося в лесу в Дедовичском районе Псковской области 65-летнего грибника из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

О том, что мужчина заблудился, в дежурную часть МО МВД России «Дедовичский» обратилась его супруга. Женщина рассказала, что ее муж ушел в лес из дачного дома в деревне Енарьево.

На место происшествия прибыл участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Роман Сергеев. Он организовал поисковые мероприятия. Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейский на служебной машине вместе с родственниками грибника обследовал лесные дороги. В это время заблудившийся мужчина периодически выходил на связь по мобильному телефону и участковый старался сориентировать его на местности.

«Неожиданно пожилой человек сообщил, что состояние его здоровья резко ухудшилось. Полицейский один направился в лес и, пройдя свыше километра, обнаружил мужчину, который уже не мог самостоятельно передвигаться», - отметила Ирина Волк. По её словам, полицейский вынес мужчину из леса к дороге, по рации доложил о произошедшем в отдел полиции и вызвал скорую медицинскую помощь. Медики доставили петербуржца в Псковскую областную клиническую больницу. Там ему провели экстренную операцию на сердце.

«Родственники потерявшегося сердечно поблагодарили полицейского за своевременно и грамотно оказанную помощь, в результате которой жизнь пожилого человека оказалась вне опасности», - заключила Ирина Волк.

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