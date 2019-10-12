100-й театральный сезон открылся в Великих Луках

13:58, 13 октября 2019, ПАИ

12 октября Великолукский драматический театр открыл свой 100-й театральный сезон, сообщили Псковскому агентству информации в комитете культуры администрации города.

На сцене театра представили премьеру спектакля по А. Чехову «Три сестры». Режиссер-постановщик - Юрий Печенежский. Постановка посвящена актуальным для современного человека проблемам и рассказывает о том, как трудно сохранить достоинство в жизненных ситуациях.

Также в драматическом театре выступил саксофонист Аркадий Галковский.

Перед спектаклем все желающие могли осмотреть выставку афиш 1950-1980 годов «Театральная палитра», которые представил краеведческий музей города Великие Луки и отделение государственного архива Псковской области в городе Великие Луки.