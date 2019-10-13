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Общество

Проекты генплана и правил застройки Карамышевской волости Псковского района обойдутся в 2 млн

Проекты генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки Карамышевской волости Псковского района заказал комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. Открытый конкурс в электронной форме

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы 14 ноября.

Работы направлены на создание комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории.

Площадь территории составляет 995,7 кв. км. В Карамышевской волости живут 2 977 человек (по состоянию на 2019 год). Там насчитывается 185 населенных пунктов.

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