Проекты генплана и правил застройки Карамышевской волости Псковского района обойдутся в 2 млн
Проекты генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки Карамышевской волости Псковского района заказал комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. Открытый конкурс в электронной форме
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области
Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы 14 ноября.
Работы направлены на создание комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории.
Площадь территории составляет 995,7 кв. км. В Карамышевской волости живут 2 977 человек (по состоянию на 2019 год). Там насчитывается 185 населенных пунктов.