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Общество

В ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

В ряде регионов России начались сокращения сотрудников Госавтоинспекции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагается сократить штатную численность работников ГИБДД на 2 тысячи единиц. Центрального аппарата ведомства это не коснётся.

По словам собеседника агентства, решение связано с тем, что будут укрепляться подразделения по вопросам миграции МВД. Отмечается, что сокращения не повлияют на работу подразделений ГИБДД.

В пресс-центре МВД информацию пока что не прокомментировали, издание направило соответствующий запрос.

Подразделения по вопросам миграции МВД России занимаются вопросами, связанными с приемом в гражданство РФ, оформлением и выдачей иностранным гражданам и лицам без гражданства документов для въезда, проживания и временного пребывания в стране, а также для ведения трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

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