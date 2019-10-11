Турнир «Киберспорт против наркотиков» пройдет в Пскове 26 октября

16:04, 13 октября 2019, ПАИ

Турнир «Киберспорт против наркотиков» пройдет в Пскове 26 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области, мероприятие состоится в спортивно-развлекательном парке «Простория».

В состязаниях примут участие четыре лучшие команды из Псковской области. Им предстоят соревнования по дисциплинам Dota 2 , Hearthstone, CS:GO, Clash Royale, FIFA20 , MKII.

Регистрация на турнир открыта до 20 октября. Принять участие в соревнованиях может любой человек, достигший 14 лет. Отборочные игры начнутся в ближайшее время. Регистрация по ссылке.

Победители турнира «Киберспорт против наркотиков» представят Псковскую область на Кубке России по киберспорту 2019.