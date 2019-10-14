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Общество

Пропаганду вылова редкой рыбы пресекла псковская прокуратура

Прокуратура пресекла распространение информации о возможности вылова хариуса на территории Псковской области, который занесён в Красную книгу региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что одном из сайтов в Интернете была размещена информация о вылове данной рыбы на территории региона с рекомендациями о способах и местах ловли. При этом европейский хариус занесен в Красную книгу Псковской области, в связи с чем вылов этой рыбы на территории региона запрещен.

В прокуратуре пояснили, что размещение указанной информации, пропагандирующий вылов редких видов рыб, не допускается на территории Российской Федерации. В связи с этим прокурор Псковского района направил в суд административное исковое заявление о признании размещения таких сведений незаконным. Суд удовлетворил требования прокурора.

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