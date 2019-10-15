ПАИ-тест: Какие киноленты снимали в Псковской области
Псковская область давно привлекает кинематографистов: в регионе в разные годы снимали свои ленты Андрей Тарковский, Александр Рогожкин, Андрей Малюков, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, Дмитрий Месхиев, Наталия Мещанинова и много других именитых постановщиков. Проверьте свою насмотренность: сколько фильмов, снятых в Псковской области, вы опознаете по скриншотам из этих картин? Подтянуть свои знания в кино можно с помощью нашего большого материала.