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Культура

ПАИ-тест: Какие киноленты снимали в Псковской области

Псковская область давно привлекает кинематографистов: в регионе в разные годы снимали свои ленты Андрей Тарковский, Александр Рогожкин, Андрей Малюков, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, Дмитрий Месхиев, Наталия Мещанинова и много других именитых постановщиков. Проверьте свою насмотренность: сколько фильмов, снятых в Псковской области, вы опознаете по скриншотам из этих картин? Подтянуть свои знания в кино можно с помощью нашего большого материала.

Муслим Камалов
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