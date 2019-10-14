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Экономика

Телефон, часы и одежду на 2 тысячи евро пытались незаконно ввезти в Псковскую область

Незадекларированный товар на сумму более 2 тысяч евро пытался ввезти из Латвии в Псковскую область гражданин России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, нарушителя задержали в МАПП Убылинка в Пыталовском районе.

В салоне легкового автомобиля были обнаружены новые телефон iPhone 11 Pro Max 64Gb, часы Apple watch series 5 GPS, одежда и обувь общей стоимостью 2185 евро. Товары были не задекларированы по установленной форме.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России.

В таможне напомнили, что физические лица вправе ввозить на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов товары для личного пользования (за исключением алкоголя) весом не более 25 кг, стоимость которых не превышает 500 евро. В случае превышения нормативов нужно платить таможенные пошлины, налоги в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

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