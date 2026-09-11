Нарколог станет гостем программы ​«Анамнез»

09:36, 11 сентября 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 11 сентября, в 14:00. Гостем студии станет и. о. заместителя главного врача по медицинской части, врач – психиатр-нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов.

Разговор приурочен к Неделе сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости, а также Дню трезвости в России.

Почему число впервые выявленных случаев алкогольной зависимости выросло на 30%, если потребление в стране снижается? Где грань, за которой «умеренно пьющий» становится зависимым? Почему безалкогольное пиво называют «здоровой альтернативой» – и так ли это на самом деле? Почему алкоголь поражает не только печень, но и пищевод, желудок, поджелудочную, но говорят об этом мало? Передается ли алкоголизм по наследству или это просто пример для подражания? Что на самом деле означает постановка на учёт – клеймо на всю жизнь или рабочий инструмент врача? Что реально помогает человеку не перейти грань или вернуться обратно?

Об этом и не только слушайте в эфире программы «Анамнез» в пятницу, 11 сентября, в 14:00. Видеотрансляция – на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».