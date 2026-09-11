Великолучане оценили новый способ записаться к врачу через мессенджер MAX

10:37, 11 сентября 2026, ПАИ

Жители Великих Лук оценили новый формат записи к врачу – телемедицинские консультации, которые позволяют связаться со специалистом прямо из дома, без ожидания в коридорах поликлиник. Повод для обращения может быть любым – от вопросов по сдаче анализов до записи на диспансеризацию. Об этом рассказали в газете «Великолукская правда. Новости».

Процедура очень простая: нужно зайти в специальный чат-бот через мессенджер MAX, выбрать раздел «Телемедицинские консультации», указать поликлинику, ввести номер полиса и дату рождения. После этого с пациентом свяжется регистратура.

«Преимущество телемедицинской консультации в том, что человек, не выходя из дома, может записаться на приём к врачу либо же взять направление, минуя многочисленные очереди, что снижает нагрузку на медицинского регистратора и, следовательно, нагрузку на врача. Также пациент может записаться на закрытие больничного листа», – поделилась медсестра Виктория Федоренкова.

Пациент Олег Мозговкин также отметил удобство сервиса. «Я пользуюсь телемедициной, потому что это удобно, современно, нет необходимости ходить в больницу, сидеть в очередях, сейчас всё происходит через мессенджер MAX – можно в любое время, в любом месте сразу записаться», – добавил он.