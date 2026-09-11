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Общество

Дмитрий Яковлев – о новых молодёжных центрах: Здесь каждый найдёт возможность для самореализации

Особое внимание в докладе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова президенту России Владимиру Путину уделено значимости привлечения грантовых средств в регион, сказал министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Дмитрий Яковлев. Фото: ПАИ

По его словам, помимо молодёжных и общественных проектов, на 2027 год регион получил грант в рамках программы комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». «Привлечённые 62 млн рублей позволят уже в следующем году отремонтировать три муниципальных молодёжных центра в Пскове, Порхове и Невеле», – подчеркнул Яковлев.

Он уверен, что эти пространства станут настоящей точкой притяжения для молодёжи, тем местом, где любая идея превратится в проект, а каждый молодой человек найдёт здесь возможность для самореализации.

Ранее сообщалось, что по итогам конкурсных процедур Псковская область получит субсидию из федерального бюджета в размере 62,7 млн рублей. Регион стал одним из победителей президентской программы «Регион для молодых», входящей в президентский национальный проект «Молодёжь и дети». Помимо инфраструктурных изменений, программа предусматривает методические, просветительские и образовательные мероприятия для сотрудников сферы молодёжной политики.

В рамках нового гранта продолжится системная работа по обновлению молодёжной инфраструктуры области. Ранее, в 2025 году, при федеральной поддержке в Пскове был открыт региональный Дом молодёжи, а в Великих Луках начато преображение кинотеатра «Родина» для создания там молодёжного центра.

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