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Общество

В Великих Луках и Пскове местные жители обнаружили грибы в необычных местах

Жители Псковской области всё чаще начали сообщать о появлении грибов в черте городов. В этот раз фотографиями поделились жители Пскова и Великих Лук.

  • Грибы на улицах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Грибы на улицах Псковской области
    Фото: газета «Великолукская Правда. Новости»
  • Грибы на улицах Псковской области
    Фото: газета «Великолукская Правда. Новости»
  • Грибы на улицах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Грибы на улицах Псковской области
    Фото: газета «Великолукская Правда. Новости»
  • Грибы на улицах Псковской области
    Фото: газета «Великолукская Правда. Новости»
  • Грибы на улицах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Грибы на улицах Псковской области
    Фото: газета «Великолукская Правда. Новости»
  • Грибы на улицах Псковской области
    Фото: ПАИ

Как пишет газета «Великолукская правда. Новости», недавно местные жители заметили грибы возле проезжей части на улице Ставского, 65/9. Кроме того, в самом начале сентября во дворе одного из домов на Октябрьском проспекте появилась грибная полянка: среди клевера и одуванчиков под окнами жилых домов выросли навозники обыкновенные (Coprinus comatus), которые также называют навозниками белыми.

В свою очередь жители Пскова обнаружили настоящие маслята в центре города – на улице Ленина. Под сосной местные жители насчитали почти десяток грибов – «от мала до велика».

Ранее секретами успешного похода в лес поделился любитель тихой охоты Игорь Тимофеев: «Считаю, у каждого уважающего себя грибника должна быть корзина. Не целлофановый пакет, не пластиковое ведро, а именно корзина. Или жёсткая сетка, потому что так грибы проветриваются, не мнутся. И в целом считается, что это приемлемый для похода в лес атрибут грибника».

Он также добавил, что осенью грибы хорошо маскируются, поэтому главное для грибника – внимательность, и привёл пример: «Лисички, допустим, жёлтые и прячутся среди жёлтой опавшей листвы».

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В Великих Луках и Пскове местные жители обнаружили грибы в необычных местах

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