С 2027 года старшеклассники смогут отказаться от углублённого изучения предметов

07:47, 11 сентября 2026, ПАИ

Старшеклассники с 1 сентября 2027 года смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать дисциплины для углубленного изучения. Новый стандарт для старших классов вступит в силу с этой даты, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

«Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном», – сказал министр.

При этом система профильного обучения сохранится. По словам Сергея Кравцова, по-прежнему будут доступны шесть профилей, однако школы получат больше возможностей для их настройки и смогут гибко формировать узконаправленные группы с учетом образовательных запросов учеников.