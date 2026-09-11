С 2027 года старшеклассники смогут отказаться от углублённого изучения предметов
Старшеклассники с 1 сентября 2027 года смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать дисциплины для углубленного изучения. Новый стандарт для старших классов вступит в силу с этой даты, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью ТАСС.
«Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном», – сказал министр.
При этом система профильного обучения сохранится. По словам Сергея Кравцова, по-прежнему будут доступны шесть профилей, однако школы получат больше возможностей для их настройки и смогут гибко формировать узконаправленные группы с учетом образовательных запросов учеников.
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