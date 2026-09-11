11 сентября наступает осенний перелом: Иван Постный наступил по народному календарю

07:00, 11 сентября 2026, ПАИ

11 сентября по церковному календарю отмечается день Усекновения главы Иоанна Крестителя – ближайшего предшественника Иисуса Христа, предсказавшего пришествие Мессии и, согласно Евангелию, крестившего Спасителя в водах Иордана.

Согласно евангельскому повествованию, Иоанн Предтеча обличал правителя Галилеи Ирода Антипу за незаконную связь с Иродиадой, женой его брата. Это вызвало ненависть Иродиады, которая решила погубить пророка.

Во время пира дочь Иродиады Саломея станцевала перед Иродом. В награду за танец она по просьбе матери попросила голову Иоанна Крестителя. Правитель не смог нарушить данную им клятву и приказал казнить пророка.

В православной традиции этот день считается строгим постным. По народному обычаю 11 сентября старались не употреблять в пищу продукты круглой формы, поскольку они напоминали голову святого. Поэтому в этот день избегали, в частности, яблок, картофеля, мака и других подобных продуктов. Также было принято поминать воинов, погибших в сражениях.

В народном календаре день называли Иваном Постным, или Иваном Предтечей. Считалось, что с этой даты начинается заметный переход от лета к осени. «Иван Постный пришел, лето красное увел», – говорили наши предки.

К этому времени завершались основные полевые работы, зато начинались осенние заготовки и ярмарки. На Ивана Постного было принято убирать репу. Так называемый «репный праздник» проходил скромно, без песен и застолий, а постной едой угощали нуждающихся и странников.

По птицам в этот день также пытались предсказать погоду. Ранний отлет журавлей на юг считался признаком короткой осени и скорого снега. Если скворцы задерживались, ждали сухой осени, а стаи грачей, появлявшиеся по вечерам, воспринимались как примета хорошей погоды. Отдельно замечали: лебедь летит к снегу, а гусь – к дождю.