Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

11 сентября наступает осенний перелом: Иван Постный наступил по народному календарю

11 сентября по церковному календарю отмечается день Усекновения главы Иоанна Крестителя – ближайшего предшественника Иисуса Христа, предсказавшего пришествие Мессии и, согласно Евангелию, крестившего Спасителя в водах Иордана.

Фото: ПАИ

Согласно евангельскому повествованию, Иоанн Предтеча обличал правителя Галилеи Ирода Антипу за незаконную связь с Иродиадой, женой его брата. Это вызвало ненависть Иродиады, которая решила погубить пророка.

Во время пира дочь Иродиады Саломея станцевала перед Иродом. В награду за танец она по просьбе матери попросила голову Иоанна Крестителя. Правитель не смог нарушить данную им клятву и приказал казнить пророка.

В православной традиции этот день считается строгим постным. По народному обычаю 11 сентября старались не употреблять в пищу продукты круглой формы, поскольку они напоминали голову святого. Поэтому в этот день избегали, в частности, яблок, картофеля, мака и других подобных продуктов. Также было принято поминать воинов, погибших в сражениях.

В народном календаре день называли Иваном Постным, или Иваном Предтечей. Считалось, что с этой даты начинается заметный переход от лета к осени. «Иван Постный пришел, лето красное увел», – говорили наши предки.

К этому времени завершались основные полевые работы, зато начинались осенние заготовки и ярмарки. На Ивана Постного было принято убирать репу. Так называемый «репный праздник» проходил скромно, без песен и застолий, а постной едой угощали нуждающихся и странников.

По птицам в этот день также пытались предсказать погоду. Ранний отлет журавлей на юг считался признаком короткой осени и скорого снега. Если скворцы задерживались, ждали сухой осени, а стаи грачей, появлявшиеся по вечерам, воспринимались как примета хорошей погоды. Отдельно замечали: лебедь летит к снегу, а гусь – к дождю.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






11 сентября 2026

Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» стартует в Пскове
11 сентября 2026

Концерт на колокольне Троицкого собора в Пскове закрыл фестиваль ​«Крыпецкие перезвоны»
11 сентября 2026

В «Сферуме» работают сервисы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
11 сентября 2026

Семилетняя псковичка вырастила 38-килограммовый кабачок
11 сентября 2026

Депутат Госдумы обсудил со студентами ПсковГУ будущее региона
11 сентября 2026

Псковичи жалуются на летучих мышей в подъездах
11 сентября 2026

Великолучане оценили новый способ записаться к врачу через мессенджер MAX
11 сентября 2026

В Великих Луках и Пскове местные жители обнаружили грибы в необычных местах

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...