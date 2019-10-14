Льготную ипотеку планируют расширить в России
Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил изучить возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок. Соответствующее поручение она дал на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает ТАСС.
«Какая ипотека, если дома не строят? Надо строить, это очевидно», - заявил Дмитрий Медведев и поручил проанализировать вопрос приобретения жилья на вторичном рынке. Также он призвал региональные и муниципальные власти информировать людей о программах по улучшению жилищных условий. По его мнению, если гражданам России чаще объяснять, какие есть возможности для улучшения жилищных условий, то больше семей ими воспользуются.
В настоящее время программа льготного ипотечного кредитования актуальна только для тех, кто покупает квартиры в новостройках. Она действует в России с начала 2019 года для семей с двумя и более детьми, которые могут получить кредит по сниженной ставке.