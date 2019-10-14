Льготную ипотеку планируют расширить в России

18:08, 14 октября 2019, ПАИ

Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил изучить возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок. Соответствующее поручение она дал на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает ТАСС.

«Какая ипотека, если дома не строят? Надо строить, это очевидно», - заявил Дмитрий Медведев и поручил проанализировать вопрос приобретения жилья на вторичном рынке. Также он призвал региональные и муниципальные власти информировать людей о программах по улучшению жилищных условий. По его мнению, если гражданам России чаще объяснять, какие есть возможности для улучшения жилищных условий, то больше семей ими воспользуются.

В настоящее время программа льготного ипотечного кредитования актуальна только для тех, кто покупает квартиры в новостройках. Она действует в России с начала 2019 года для семей с двумя и более детьми, которые могут получить кредит по сниженной ставке.