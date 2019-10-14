0
22:53
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
21:35
Псковская епархия оказала благотворительную помощь реабилитационному центру «Ручей»
20:41
Дмитрий Медведев предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности
19:30
Последний в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 16 октября
18:10
Асфальт на улице Шестака в Пскове Минобороны восстановит до 1 ноября
17:39
Театральный коллектив из Новосокольников выдвинут на премию «Народное признание»
17:28
11 некоммерческих организаций Псковской области выиграли президентские гранты
Еще новости
Общество

Льготную ипотеку планируют расширить в России

Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил изучить возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок. Соответствующее поручение она дал на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает ТАСС.

«Какая ипотека, если дома не строят? Надо строить, это очевидно», - заявил Дмитрий Медведев и поручил проанализировать вопрос приобретения жилья на вторичном рынке. Также он призвал региональные и муниципальные власти информировать людей о программах по улучшению жилищных условий. По его мнению, если гражданам России чаще объяснять, какие есть возможности для улучшения жилищных условий, то больше семей ими воспользуются.

В настоящее время программа льготного ипотечного кредитования актуальна только для тех, кто покупает квартиры в новостройках.  Она действует в России с начала 2019 года для семей с двумя и более детьми, которые могут получить кредит по сниженной ставке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
Псковская епархия оказала благотворительную помощь реабилитационному центру «Ручей»
14 октября 2019
Псковская епархия оказала благотворительную помощь реабилитационному центру «Ручей»
Дмитрий Медведев предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности
14 октября 2019
Дмитрий Медведев предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности
Последний в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 16 октября
14 октября 2019
Последний в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 16 октября
Асфальт на улице Шестака в Пскове Минобороны восстановит до 1 ноября
14 октября 2019
Асфальт на улице Шестака в Пскове Минобороны восстановит до 1 ноября
Театральный коллектив из Новосокольников выдвинут на премию «Народное признание»
14 октября 2019
Театральный коллектив из Новосокольников выдвинут на премию «Народное признание»
11 некоммерческих организаций Псковской области выиграли президентские гранты
14 октября 2019
11 некоммерческих организаций Псковской области выиграли президентские гранты
Михаил Ведерников поручил главам районов с особым вниманием отнестись к заявкам жителей по вопросу перехода на «цифру»
14 октября 2019
Михаил Ведерников поручил главам районов с особым вниманием отнестись к заявкам жителей по вопросу перехода на «цифру»

Идет загрузка...