0
16:27
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
15:47
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
15:30
Компания дипломатов: «Титан-Полимер» объясняет тонкости своего инвестпроекта в Пскове
15:17
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
14:57
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
13:47
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
11:59
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
Еще новости
Общество

Порно показали зрителям в Рязанской области во время ремонта кабельной сети

В Новомичуринске Рязанской области по телеканалу НТВ днём неожиданно стали показывать порнофильм вместо программы «Место встречи», сообщает «Лента.ру».

Порнофильм шёл по НТВ около часа. Пока на экране вместо ток-шоу показывали видео для взрослых, зрители звонили в кабельную службу, чтобы выяснить причины.

В итоге, как оказалось, виной всему технический сбой. В это время в кабельной сети Новомичуринска проходили ремонтные работы. Один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ кабель с другого спутника. Однако, по словам, генерального директора компании «ТелеМаг», трансляция порнофильма длилась около 15 минут, а не около часа, как утверждают местные жители.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
15 октября 2019
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
15 октября 2019
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
15 октября 2019
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
15 октября 2019
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
15 октября 2019
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
15 октября 2019
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
Писательница Людмила Петрушевская попросила своих подписчиков о помощи порховскому «Ростку»
15 октября 2019
Писательница Людмила Петрушевская попросила своих подписчиков о помощи порховскому «Ростку»
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию

Идет загрузка...