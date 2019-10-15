Порно показали зрителям в Рязанской области во время ремонта кабельной сети

10:02, 15 октября 2019, ПАИ

В Новомичуринске Рязанской области по телеканалу НТВ днём неожиданно стали показывать порнофильм вместо программы «Место встречи», сообщает «Лента.ру».

Порнофильм шёл по НТВ около часа. Пока на экране вместо ток-шоу показывали видео для взрослых, зрители звонили в кабельную службу, чтобы выяснить причины.

В итоге, как оказалось, виной всему технический сбой. В это время в кабельной сети Новомичуринска проходили ремонтные работы. Один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ кабель с другого спутника. Однако, по словам, генерального директора компании «ТелеМаг», трансляция порнофильма длилась около 15 минут, а не около часа, как утверждают местные жители.