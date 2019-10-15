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Общество

Российским врачам хотят разрешить оказывать скорую помощь без согласия пациента

В России бригадам скорой медицинской помощи хотят дать право в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента. Соответствующий законопроект внесён в Государственную Думу, сообщает РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, в условиях оказания скорой медицинской помощи определить способность пациента осознавать свои действия, в частности, давать согласие либо отказ от медицинского вмешательства, бывает крайне затруднительно.

В случае принятия законопроекта у работников скорой медицинской помощи появляется возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно, отметили депутаты.

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