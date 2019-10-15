Российским врачам хотят разрешить оказывать скорую помощь без согласия пациента

11:21, 15 октября 2019, ПАИ

В России бригадам скорой медицинской помощи хотят дать право в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента. Соответствующий законопроект внесён в Государственную Думу, сообщает РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, в условиях оказания скорой медицинской помощи определить способность пациента осознавать свои действия, в частности, давать согласие либо отказ от медицинского вмешательства, бывает крайне затруднительно.

В случае принятия законопроекта у работников скорой медицинской помощи появляется возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно, отметили депутаты.