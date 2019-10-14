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Экономика

Санкционные сыр и колбасу изъяли на рынке в Пскове

В Пскове на рынке «Нива» обнаружена санкционная продукция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

32,6 килограммов готовой молочной и мясной продукции (масло, сыр, колбаса и сосиски), на маркировочных этикетках которой указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза (Литва, Эстония, Латвия, Испания, Польша, Германия, Болгария), были изъяты 12 октября в трёх торговых точках. В соответствии с законодательством Российской Федерации данную продукцию уничтожили 14 октября путем сжигания.

Рейд по выявлению фактов неисполнения Указа президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был проведен совместно с сотрудниками Псковской таможни.

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