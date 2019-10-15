За нападение на сотрудника ДПС на псковича завели уголовное дело (ВИДЕО)

11:37, 15 октября 2019, ПАИ

На жителя Пскова завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Преступление мужчина совершил вечером 20 сентября на улице Николая Васильева в Пскове. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был пассажиром автомобиля. Выйдя из машины, пскович спровоцировал конфликт с командиром взвода ДПС, обвинив его якобы в нарушении Правил дорожного движения. После словесной перепалки, мужчина набросился на сотрудника полиции.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.