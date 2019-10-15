Находящегося в розыске вора задержали росгвардейцы в Великих Луках

13:27, 15 октября 2019, ПАИ

22-летнего молодого человека, который находился в розыске за кражу имущества, задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

14 октября сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы Великих Лук. На острове Дятлинка они остановили для проверки документов молодого человека, внешность которого совпадала с приметами подозреваемого в совершении преступления, которого разыскивали правоохранительные органы. После выяснилось, что задержанный действительно находится в розыске за кражу.

Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.