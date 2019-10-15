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Двух мошенников-«коммунальщиков» разыскивают в Псковской области

В Острове неизвестные злоумышленники ввели в заблуждение пенсионерку и похитили у неё из квартиры деньги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 октября с 15 до 17 часов в квартиру по улице Авиационной в Острове к 84-летней пенсионерке зашли неизвестные мужчина и женщина. Они представились работниками одной из коммунальных служб и заявили, что намерены проверить вентиляционное оборудование. Пенсионерка пригласила незнакомцев зайти. Пока с хозяйкой квартиры беседовала «гостья», её напарник ходил по квартире.

После ухода пары пожилая хозяйка обнаружила, что из ее шкафа исчезли 6 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Известны приметы подозреваемых. Женщине на вид 30-35 лет, рост 160 сантиметров, полного телосложения, волосы светлые до плеч. Мужчина худощавый, 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров.

Это уже не первый подобный случай. Аналогичная кража произошла 9 октября и в поселке Пушкинские Горы, где после общения с неизвестными мужчиной и женщиной, которые тоже представились работниками коммунальной службы, местная жительница лишилась 90 тысяч рублей. Судя по приметам, речь идет об одних и тех же людях. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этих лицах, просят оказать содействие следствию и обратиться по телефону в Острове: (811-52) 36-112 или 02.

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