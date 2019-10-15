Мотоциклист погиб при реконструкции ДТП в Нижегородской области

14:14, 15 октября 2019, ПАИ

В Нижегородской области на участке трассы большая Ельня – Ольгино погиб 31-летний мотоциклист Денис Бывшев, который участвовал в следственном эксперименте по реконструкции дорожно-транспортного происшествия с участием другого байкера, пишет газета «Коммерсантъ».

Дениса Бывшева пригласили помочь следователям его приятели, имеющие отношение к полиции. Чтобы обезопасить его участие в эксперименте, следователи и дорожные полицейские на время ограничили движение на участке дороге, на котором произошло ДТП. В ходе реконструкции событий Денис Бывшев повторил траекторию движения пострадавшего в предыдущем столкновении мотоциклиста сначала на разрешенной скорости. Однако, после, по словам знакомых мотоциклиста, следователи попросили его разогнаться и проехать участок со скоростью 100 километров в час.

На очередном заходе Денис Бывшев не справился с управлением на влажной трассе, упал и ударился головой о бордюр. Байкера не спас шлем, который был на нём. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

В ГУ МВД по Нижегородской области организовали собственную проверку по факту происшедшего. «По итогам проверки будет дана оценка всем обстоятельствам и действиям участников события», - сообщили в ведомстве.