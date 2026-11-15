Акиндин и Пигасий наступили по народному календарю

09:47, 15 ноября 2026, ПАИ

Православные христиане 15 ноября отмечают память святых Акиндина, Пигасия и с ними семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство в IV веке, сообщает портал calend.ru.

В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне крестьянские дети любили печь картошку и рассказывать истории о духах, обитающих в деревенских постройках: об овиннике, гуменнике, рижнике.

Русские люди верили, что овины и риги населены домовыми, которые никогда не показываются в своём настоящем виде, а предстают лишь в обличье человека. Овинник не считался злым духом: топить овин и сушить зерно он никому не мешал, нужно было лишь предварительно попросить у него разрешения на эту работу. Впрочем, если кто-нибудь обижал овинника, он мог в гневе спалить весь урожай, перекинув огонь на снопы. Кроме того, на Акиндина крестьянки обминали коноплю и лён, готовили их либо к продаже, либо к прядению.