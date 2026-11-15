Михаил Ведерников: «МедиаМост» может помочь юным псковичам выбрать профессию журналиста

12:09, 15 ноября 2026, ПАИ

Победители конкурса социальных видеороликов со всей Псковской области стали участниками третьего форума для школьников «МедиаМост», сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

По его словам, современные медиа давно стали частью повседневности и сегодня уже трудно представить человека без смартфона в руках. Создавать фото- и видеоконтент теперь умеют не только профессиональные фотографы и монтажёры, но и обычные люди, которые видят и чувствуют картинку. Именно такие ребята и стали участниками форума.

Михаил Ведерников отметил, что после такого погружения в мир медиа школьники часто выбирают журналистику своей будущей профессией.

«В наше время, когда информационная война не прекращается ни на минуту, обществу как никогда нужны грамотные профессиональные журналисты», – подчеркнул глава региона.

Мероприятие проходило с 10 по 13 ноября. Всего на участие в форуме поступило 62 заявки, а проект объединил 124 человека – активистов школьных медиацентров и тех, кто только пробует себя в сфере медиа. Такая связка «наставник – наставляемый» позволяет не просто учить, а передавать практические навыки из рук в руки: от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов.

В течение четырёх дней школьники создавали видеоролики на шесть острых социальных тем: о безопасном поведении в цифровой среде и кибербезопасности, о профилактике травли и культуре уважительного общения, о добровольчестве как способе позитивных изменений, о здоровом и безопасном образе жизни, о профилактике вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ и о профилактике противоправного поведения. В форуме принимали участие федеральные эксперты в сфере медиа и молодёжной политики и региональные министры.

Третий день форума ребята провели в госмедиахолдинге: посетили редакцию ПАИ, студию телеканала «Первый Псковский», радиостанции «7 НЕБО» и «Серебряный дождь». Четвёртый день форума стал самым многолюдным: помимо школьников, к нему присоединились представители родительского сообщества и советники по воспитанию из школ.