Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты услуг ЖКХ за октябрь

11:51, 15 ноября 2026, ПАИ

Оплатить жилищно-коммунальные услуги за октябрь россияне смогут до 16 ноября включительно, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Депутат напомнил, что с 1 марта текущего года в стране действует новая норма, перенёсшая срок оплаты квитанций с 10-го на 15-е число.

«Если крайний день срока оплаты, установленного законом, приходится на нерабочий день, то крайний срок автоматически переносится на ближайший рабочий день. Так что оплатить услуги ЖКХ за октябрь можно до 16 ноября включительно», – пояснил парламентарий.

По мнению Сергея Колунова, нововведение призвано облегчить жизнь пенсионерам, а также тем гражданам, кто получает зарплату 10-го, 12-го или 15-го числа. В таких случаях вносить платежи за коммунальные услуги гораздо удобнее уже после зачисления денежных средств на счёт.