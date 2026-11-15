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Общество

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечают 15 ноября

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается 15 ноября, сообщает портал calend.ru. В октябре 2005 года своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днём памяти жертв ДТП.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всём мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трёх тысяч человек и около 100 тысяч получают серьёзные травмы. Большая часть погибших и пострадавших – молодёжь.

Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в том, чтобы почтить память жертв ДТП и выразить соболезнования членам их семей, а также ещё раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан и привлечь внимание к неэффективному правовому реагированию в случаях смерти и травматизма на дорогах.

Среди основных причин ДТП – превышение скорости, употребление алкоголя, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров. В России ко Всемирному дню памяти жертв ДТП во многих регионах страны приурочены различные благотворительные и просветительские акции и мероприятия. Кроме того, для привлечения внимания к проблеме детского травматизма и смертности на дорогах во всём мире и улучшения дорожной безопасности ООН проводит Глобальную неделю безопасности дорожного движения.

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