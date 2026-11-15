Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Маткапитал на второго ребёнка в 2027 году впервые превысит миллион рублей

Материнский капитал на второго ребёнка с февраля 2027 года впервые за всё время действия программы превысит миллион рублей, сообщила председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в беседе с ТАСС.

Фото: ПАИ

По её словам, более четырёх десятков видов социальных выплат проиндексируют в феврале 2027 года на 6,8 %. С 1 февраля выплата на первого ребёнка увеличится по сравнению с 2026 годом на 49,5 тысячи и составит 778,488 тысяч рублей. Сумма на второго ребёнка вырастет до 1,028 млн рублей. В 2026 году размер маткапитала на первого ребёнка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго – 234 тысячи, а если на первого маткапитал не оформлялся, сумма на второго составит сразу 963 тысячи рублей.

Элеонора Кавшар добавила, что общее количество получателей маткапитала в следующем году составит порядка 1,9 млн семей. Средства на исполнение всех социальных обязательств заложены в проектах бюджета РФ и бюджета Соцфонда на 2027 год и плановый период. Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть бюджетный пакет во втором чтении.

Средства материнского капитала можно направить на покупку жилья, на погашение ипотечных кредитов, на оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью, на образование, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребёнка до трёх лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

15 ноября 2026

Мошенники рассылают преподавателям поддельные ссылки на Zoom
15 ноября 2026

Психолог предупредил об опасности обсуждения симптомов болезней с ИИ
15 ноября 2026

Акция «Ангел памяти» прошла в Пскове
15 ноября 2026

Псковичам напомнили о детском телефоне доверия
15 ноября 2026

Мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров
15 ноября 2026

Проезд по мосту через Сущевский канал ​закроют сегодня в Бежаницах
15 ноября 2026

Михаил Ведерников: «МедиаМост» может помочь юным псковичам выбрать профессию журналиста
15 ноября 2026

Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты услуг ЖКХ за октябрь

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...