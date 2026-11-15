Маткапитал на второго ребёнка в 2027 году впервые превысит миллион рублей

11:22, 15 ноября 2026, ПАИ

Материнский капитал на второго ребёнка с февраля 2027 года впервые за всё время действия программы превысит миллион рублей, сообщила председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в беседе с ТАСС.

По её словам, более четырёх десятков видов социальных выплат проиндексируют в феврале 2027 года на 6,8 %. С 1 февраля выплата на первого ребёнка увеличится по сравнению с 2026 годом на 49,5 тысячи и составит 778,488 тысяч рублей. Сумма на второго ребёнка вырастет до 1,028 млн рублей. В 2026 году размер маткапитала на первого ребёнка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго – 234 тысячи, а если на первого маткапитал не оформлялся, сумма на второго составит сразу 963 тысячи рублей.

Элеонора Кавшар добавила, что общее количество получателей маткапитала в следующем году составит порядка 1,9 млн семей. Средства на исполнение всех социальных обязательств заложены в проектах бюджета РФ и бюджета Соцфонда на 2027 год и плановый период. Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть бюджетный пакет во втором чтении.

Средства материнского капитала можно направить на покупку жилья, на погашение ипотечных кредитов, на оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью, на образование, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребёнка до трёх лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.