Облачная погода с прояснениями ожидается сегодня в Псковской области

09:33, 15 ноября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков ожидается в Псковской области в воскресенье, 15 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть умеренный ветер западных направлений, местами порывистый.

Температура в области днём составит до +3...+8 градусов. В Пскове без существенных осадков, днём воздух прогреется до +5...+7 градусов. Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что на Северо-Запад РФ станут пробиваться хорошо прогревшиеся воздушные массы.