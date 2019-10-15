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Общество

Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области

В Псковской области будут продвигать национальный туристский проект «Императорский маршрут», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Соответствующее соглашение подписал 15 октября в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников с Федеральным агентством по туризму и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско - Сергиевское просветительское общество».

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выразила уверенность, что данное соглашение о сотрудничестве станет новым импульсом для развития туристского потенциала Псковской области. Также, по её мнению, проект повлияет на сохранение историко-культурного наследия и реализацию новых просветительских программ, направленных на преемственность исторической памяти, более глубокое и разностороннее изучение истории России.

Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова рассказала, что маршрут создан усилиями Ростуризма и Минкульта РФ. «Нам важно выйти на историческую правду, работать в непосредственном контакте с учеными и архивистами, чтобы наши маршруты были не только увлекательными и интересными, но и соответствовали исторической правде. Это позволит правильно оценить наше прошлое и увереннее смотреть в будущее», — заявила она.

Михаил Ведерников добавил, что благодаря достигнутым договоренностям Псковская область сможет подать заявку в Министерство культуры РФ на включение брендовых турмаршрутов в перечень культурно-просветительских программ для школьников. Последние реализуются в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». По словам главы региона, в 2020-м и последующих годах можно будет претендовать на квоты для детей из субъектов РФ для посещения Псковской области.

Кроме того, регион будет участвовать в грантовых конкурсах Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, в рамках которых у субъектов есть возможность получить деньги на создание музеев и экспозиций, связанных с императорской фамилией. Михаил Ведерников уточнил, что вопрос создания такого музея в Дно уже обсуждался с Анной Громовой. В ближайшее время она приедет в Псковскую область, чтобы обсудить детали на месте.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область входит в число 10 субъектов РФ, которые являются участниками проекта с конца 2017 года. Сейчас в регионе есть один брендированный турпродукт «Императорский маршрут. Последние Романовы в Пскове», разработанный региональным оператором «Континент-тур». Туристов знакомят с местами Псковской области, где бывал император Николай II, историческими фактами о семье Романовых, а также основными достопримечательностями, расположенными на маршруте.

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