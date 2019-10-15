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Общество

Почти 14 тонн польских перцев уничтожили в Себеже

В Себеже на полигоне твёрдых бытовых отходов сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям уничтожили 13,9 тонн польского сладкого перца, который незаконно ввезли в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль с перцами псковские таможенники задержали на посту «Долосцы» в Себежском районе на российско-белорусском участке границы. Согласно фитосанитарному сертификату, овощи были выращены в Белоруссии, откуда и следовали в Санкт-Петербург. Однако в ходе проверки выяснилось, что страной происхождения овощей является Польша, так как на продукции имелись соответствующие маркировочные этикетки этого государства.

Санкционная продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже.

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